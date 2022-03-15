كتلة باردة مصحوبة بموجة غبار تجتاح السعودية

المصدر: البيان

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أكد خبراء الطقس في السعودية توغل كتلة باردة إلى أرجاء السعودية خلال الأيام المقبلة.

وتوقع خبير الطقس د. عبدالله ‌المسند، أن تواصل الكتلة الباردة والمتمثلة بمرتفع جوي قادم من الشمال الغربي التوغل إلى أجواء السعودية، وغداً الأربعاء تندفع الكتلة الباردة بكل قواها إلى أجوائنا فتخفض درجة الحرارة أكثر، وتصطدم بالكتلة الحارة فوق السعودية منذ أيام، مما ينجم عن هذا الاصطدام اختلاف درجات الحرارة الكبير بين الكتلتين، وفقاً للعربية نت.

وأضاف: "نشوء عاصفة ترابية متوقعة ومعتبرة يوم غد الأربعاء 16 مارس، ومتوقع أن تصل سرعة هبات الرياح نحو 60 كم في الساعة على الساحل الشرقي السعودي، وتكون ذروة الغبار في الشرقية تليها منطقة الرياض، ثم تبدأ العاصفة المتوقعة في التدحرج ناحية الجنوب والجنوب الغربي لتؤثر على الربع الخالي ونجران مساء، وقد تبلغ اليمن يوم الخميس.. والله المسؤول أن يصرفها عنا".

في حين قال الباحث في الطقس، عضو لجنة "تسميات" المناخية، عبدالعزيز الحصيني؛ إن فصل الشتاء ينتهي فلكياً في 21 مارس، ومراصد الطقس تتفق على موجة برد متفاوتة القوة على السعودية والخليج تُسبق بأمطارٍ متفاوتة على شمالي الرياض والشرقية وشرق الباحة وعسير، ورياح مثيرة للغبار متفاوتة القوة، بدايتها غداً الأربعاء، إلا أن يصرفها الله.

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل، المدينة المنورة، ومكة المكرمة مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة، في حين تتشكل فرصة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، وكذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. ويستمر تأثير العوالق الترابية والأتربة المثارة على أجزاء من وسط وشرق السعودية، ولا يستبعد تكوّن الضباب في ساعات الصباح الباكر على مرتفعات جازان، عسير، والباحة.