التغير المناخي يهدد الشوكولا والقهوة والأرز

المصدر: إعداد: فاتن صبح

ت + ت - الحجم الطبيعي

سلطت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الضوء مجدداً على المخاطر التي تفرضها أزمة التغير المناخي على قطاعي الزراعة وإنتاج الغذاء عبر العالم.

ونشرت كما ورد في موقع "سي إن بي سي تي في 18"، تقريراً يشدد على أن التغير المناخي ينعكس بشكل سلبي على الأنظمة الزراعية ويقلص معدلات إنتاج أنواع من الغذاء كحبوب الفطور والأرز والشوكولا وسواها الكثير من المنتجات.

وتطول أكثر فأكثر لائحة أصناف طعام محددة سنبدأ برؤيتها أقل وندفع مقابل شرائها أكثر نظراً لأزمة تغير المناخ.

الشوكولا سيكون من بين الأطعمة التي ستشهد ارتفاعاً هذا العام نظراً إلى أن معدلات إنتاج حبوب الكاكاو تكافح لتلبية الطلب المتنامي حول العالم.

وبما أن التغير المناخي يحيل عدداً من مناطق نمو حبوب الكاكاو فإن أسعار الشوكولا من المتوقع أن تحلق عالياً.

أما الأرز الذي يستهلكه ما يقارب 3.5 مليار شخص يخضع للتهديد المناخي أيضاً في ظل ارتفاع مستوى البحر وزيادة نسب الملوحة.

القمح بدوره يتعرض لضربة كبرى بفعل الجفاف مما يساهم في رفع سعره وأسعار كافة المنتجات التي يدخل في صنعها.

وتسير الذرة والقهوة على المسار عينه سيما أن الأول يتسم بحساسية مفرطة حيال درجات الحرارة ويتطلب كميات هائلة من المياه لينمو أما الثاني فيواجه ارتفاع الطلب مقابل تقلص الإنتاج ويتعرض لتهديد الأجناس الغازية وفطريات تسبب "صدأ القهوة" كما موجات الجفاف المرافقة لارتفاع درجات الحرارة عالمياً.