عقوبات فنية على روسيا.. وأوكرانيا: سنشارك في مسابقة "يوروفيجن" الغنائية الأوروبية

المصدر: أ ف ب

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أكد منظمو "يوروفيجن" الاثنين مشاركة أوكرانيا في نسخة المسابقة الغنائية الأوروبية لعام 2022 المقرر تنظيمها بين 10 و14 مايو في مدينة تورينو الإيطالية.

وأعلنت المنتجة التنفيذية للمسابقة سيمونا مارتوريلي أنّ البعثة الأوكرانية أكّدت مشاركتها وأرسلت المستندات المطلوبة كلّها في الموعد المحدد.

وأضافت "إنّ الأمر مثير للإعجاب نظراً إلى الوضع" السائد في أوكرانيا.

وتمثل أوركسترا "كالوش" أوكرانيا في المسابقة، وسيؤدي مغنوها أغنية "ستيفانيا" من نوع الراب.

وتبرز الموسيقى الأوكرانية التقليدية في هذه الأغنية الموجّهة إلى الأم، ومن الجمل التي تتضمنها "سأجد دائماً طريقي إلى المنزل حتى لو دُمّرت الطرقات كلّها".

وأوضحت مارتوريلي أنّ الفنانين سيحاولون تسجيل مقطع فيديو ينبغي على المشاركين جميعهم إرساله إلى المنظمين، في حال عدم تمكّنهم من الحضور شخصياً وتقديم أدائهم على المسرح في حدث يحظى بشعبية كبيرة ويشاهده عشرات الملايين في العالم.

وأضافت "لحسن الحظ سيتمكّنون من الحضور"، في إشارة إلى أعضاء فرقة "كالوش".

وأعلن اتحاد البث الأوروبي، وهو الجهة المنظمة للمسابقة، في 25 فبراير، أي غداة بدء هجوم القوات الروسية على أوكرانيا، استبعاد روسيا من الحدث هذه السنة.

ولفت المنظمون إلى أنّ المسابقة ستتمحور هذا العام حول موضوع السلام.