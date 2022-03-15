مبروك عطية يعلق على حادثة انتحار الفتاة المصرية

المصدر: البيان

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أعرب الدكتور مبروك عطية، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، عن حزنه على حادثة انتحار طالبة في السادس عشر من عمرها من محافظة الغربية، شنقت نفسها بعدما رفض أهلها شابا كان متقدمًا لها.

وقال د. عطية عبر مقطع فيديو نشره على صفحته في الفيسبوك: "كتابك كتابك، دراستك دراستك".

وتابع العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر: "نقول في هذه المسألة في بعدين، البعد الأول: ينبغي أن نقول لبناتنا اللاتي في التعليم أنه بمجرد بلوغهن سن المراهقة، كتابك كتابك، دراستك دراستك، ولما تخلصي جامعة إن شاء الله نفكر سوا في موضوع جوازك من اللي يقدر يصرف عليكي واللي عايزك وعايزاه، ونقلب الصفحة دي علي كده".

وفي إشارة إلى الأهل، قال الدكتور عطية: "الأهل ما بيهتموش، ثقة في بناتهم رايحين المدرسة، جايين من المدرسة".