بعد حارس الأهلي.. انتحار مراهقة مصرية لرفض أهلها زواجها من حبيبها

المصدر: البيان

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بعد حادثة انتحار زياد إيهاب، حارس مرمى فريق الأهلي يوم الأحد الماضي، أقدمت مراهقة مصرية في الصف الثاني الثانوي (16عاماً) من محافظة الغربية، على التخلص من حياتها شنقاً، بعد رفض أسرتها إتمام خطوبتها من أحد الشباب.

ونشرت وسائل إعلام مصرية تفاصيل الحادثة بالعثور على جثة الفتاة مشنوقة داخل غرفتها، بواسطة حبل معلق في السقف.

وتبين أن الطالبة أقدمت على الانتحار بواسطة حبل شنقت به نفسها؛ بسبب رفض أسرتها إتمام الخطوبة بالشاب الذي أحبته.