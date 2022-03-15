علماء فضاء روس ينشرون صورة لكويكب اقترب من الأرض يوم 4 مارس

المصدر: البيان

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نشر علماء فلك روس صورة لكويكب فضائي اقترب من الأرض لمسافة 4.8 مليون كلم بسرعة 12 كلم/ثانية" في الرابع من مارس الحالي.

ونشرت شركة "روس كوسموس" الفضائية الروسية مقطع فيديو أظهر تحليق كويكب 2001 CB21 الذي صوّره قسم التكامل العلمي في معهد الرياضيات التطبيقية في أكاديمية العلوم الروسية. وذلك في إطار برنامج ضمان الحماية من الكويكبات. وفقاً لوكالة "تاس" الروسية.

وجاء في بيان نشرته مؤسسة "روس كوسموس" على قناة "تليغرام" التابعة لها: "يمكنكم مشاهدة كويكب 2001 CB21 المعلوم المحلّق عبر كوكبة Bootes. وإنه اقترب من الأرض يوم 4 مارس الجاري إلى مسافة 4.8 مليون كلم بسرعة 12 كلم/ثانية".

وأضاف أن تلسكوب معيار 50 سنتيمترا للتابع لجامعة "كوبان" الروسية هو الذي صوّر الكويكب.

وأوضحت المؤسسة الروسية أن الكويكب المذكور سيقترب من الأرض مرة أخرى في 29 سبتمبر عام 2026 إلى مسافة 8.1 مليون كلم.