ألماس من الهواء!

المصدر: (دبي ـ البيان)

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قد يبدو الأمر وكأنه شيء من الخيال، لكن شركة ناشئة في مجال المجوهرات الفاخرة ابتكرت ألماساً مصنوعاً من الهواء.

وتسحب شركة Aether ثاني أكسيد الكربون (CO2) من الغلاف الجوي لصنع أحجارها المزروعة في المختبر، والتي تتطابق فيزيائياً وكيميائياً مع تلك التي يتم استخراجها. وتصفها بأنها ماس سالب الكربون من خلال الادعاء باستخراج 20 طناً من ثاني أكسيد الكربون من الهواء مقابل كل قيراط من الألماس يباع. وهذا ما حصل على شهادة Aether the B Corp كأول منتج للماس يحمل هذا اللقب. وتختلف أحجارها عن أحجار الماس الأخرى المزروعة في المختبر لأنها تنتج من البتروكيماويات مثل الميثان، حسب «روسيا اليوم».

وتخطط Aether الآن لاستخدام 18 مليون دولار في التمويل لزيادة إنتاج الماس. وقال رايان شيرمان الرئيس التنفيذي للشركة، لمجلة فوربس: «ملتزمون بالكيمياء الحديثة غير المسبوقة المتمثلة في تحويل تلوث الهواء إلى أحجار كريمة، ونلتزم بالعمل كمنارة للنزاهة والشفافية في صناعة الألماس».