بيت ديفيدسون إلى الفضاء مجاناً

المصدر: (واشنطن - أ ف ب)

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أعلنت «بلو أوريجن»، أمس، أن الفكاهي والممثل الأمريكي بيت ديفيدسون، الذي جرى تداول اسمه إعلامياً في الآونة الأخيرة، سيذهب إلى الفضاء ضمن فريق مكون من ستة أعضاء على متن رحلة تسّيرها الشركة الأسبوع المقبل.

وسيكون نجم برنامج «ساترداي نايت لايف» العضو الوحيد الذي لم يدفع أموالاً للمشاركة في الرحلة عبر صاروخ «نيو شيبرد» الذي من المقرر أن ينطلق من منصة «لانش سايت وان» في غرب تكساس في 23 مارس عند الثامنة والنصف صباحاً بالتوقيت المحلي (13,30 بتوقيت غرينتش). وستكون هذه الرحلة المأهولة الرابعة للشركة التي أطلقت مؤسسها ومالكها الملياردير جيف بيزوس إلى الفضاء في أول مهمة مأهولة لها الصيف الماضي. ويضم طاقم الرحلة الفضائية أيضاً، المستثمر مارتي ألين والزوجين شارون ومارك هاغل.