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مطاعم "ماكدونالدز" في روسيا.. طوابير الوجبة الأخيرة على إيقاع رقصة الختام (فيديو)

المصدر:
  • البيان
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أعادت مشاهد الطوابير أمام مطاعم سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" الأمريكية في روسيا، ذكريات حول الطوابير التي اصطفت في العام 1990 لتذوق وجباتها للمرة الأولى.

لكن هذه المرة تجمع الروس لتوديع ماكدونالدز وتناول وجبة أخيرة قبل إقفاله نتيجة القرارات بالانسحاب من البلاد ردا على العملية العسكرية في أوكرانيا.

وانتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي توثق طوابير الروس قبل الإغلاق النهائي.

وسيتسبب هذا الإقفال بتسريح 60 ألف عامل، لكن رغم ذلك، قرر موظفو ماكدونالدز في سانت بطرسبرغ رقص رقصة أخيرة لتوديع زبائنهم.

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