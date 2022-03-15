المصدر: البيان

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أعادت مشاهد الطوابير أمام مطاعم سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" الأمريكية في روسيا، ذكريات حول الطوابير التي اصطفت في العام 1990 لتذوق وجباتها للمرة الأولى.

لكن هذه المرة تجمع الروس لتوديع ماكدونالدز وتناول وجبة أخيرة قبل إقفاله نتيجة القرارات بالانسحاب من البلاد ردا على العملية العسكرية في أوكرانيا.

وانتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي توثق طوابير الروس قبل الإغلاق النهائي.

مطاعم "ماكدونالدز" في روسيا.. طوابير الوجبة الأخيرة على إيقاع رقصة الختام (فيديو) (1من2)https://t.co/h6UX7GvEhH#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/kOsHLkmvLq — صحيفة البيان (@AlBayanNews) March 14, 2022

وسيتسبب هذا الإقفال بتسريح 60 ألف عامل، لكن رغم ذلك، قرر موظفو ماكدونالدز في سانت بطرسبرغ رقص رقصة أخيرة لتوديع زبائنهم.