السعودية.. عودة التعليم حضورياً وإلغاء التباعد بين الطلبة

المصدر: البيان

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أعلنت وزارة التعليم في السعودية اليوم "الاثنين"، عن استئناف الدراسة حضورياً بشكل كامل ابتداءً من "الأحد"20 مارس الجاري، خلال الفترة الصباحية لجميع الطلاب والطالبات في كل المراحل الدراسية بالتعليم العام، ومعاهد وبرامج التربية الخاصة والتعليم المستمر، واستمرار اشتراط اكتمال التحصين لمن هم أكبر من 12 عاماً،مع إلغاء شرط التباعد بين الطلبة.

ووجهت الوزارة بعودة التعليم حضورياً وبشكلٍ كامل للطلبة في المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية المعتمدة اخيراً من وزارة الصحة ووقاية، وإلغاء شرط التباعد بين الطلبة في الفصول الدراسية وفي أداء الصلاة والأنشطة الصفية واللاصفية، وعودة الطابور الصباحي، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".

واوضحت الوزارة أنه تم إلغاء العمل بالنماذج التشغيلية المعتمدة من الوزارة في الفصلين الدراسيين الأول والثاني، مع استمرار الاستفادة من استخدام المنصات التعليمية في إعداد الدروس والواجبات والاختبارات، واستثمار المحتوى التعليمي في منصة "مدرستي" وقنوات عين التعليمية وأدوات التعليم الرقمية، والعمل في تنفيذ برنامج تعزيز مهارات الطلبة بالمرحلة الابتدائية وتفعيلها خلال الفصل الدراسي الثالث.