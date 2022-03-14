السعودية: الوظيفة تحرم مستفيد الضمان الاجتماعي من الوحدة السكنية المُستحقَّة له

المصدر: البيان

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أعلن برنامج "سكني" في المملكة العربية السعودية أنه في حال خروج اسم المستفيد من الضمان الاجتماعي خروجا نهائيا (بسبب الوظيفة مثلا) فيتم سحب الوحدة السكنية منه، ويعتبر غير مستحق لها.

وأكد أنه في حال خروج اسم المستفيد من الضمان الاجتماعي خروجا مؤقتا (كالحاجة لتجديد التسجيل في الضمان بعد كل فترة) فيتم إعطاء المستفيد مهلة ولا تُسحب منه الوحدة السكنية. وفقا لصحيفة عكاظ.

وكشف أنه في حال تم تقديم طلب لكل من الزوج والزوجة، يتم تغيير الاستحقاق لكليهما إلى "غير مستحق"، ويتطلب من أحدهما التنازل بالاستحقاق للطرف الآخر، و بعد التنازل يتم الدخول على حساب المُتنازل له والنقر على أيقونة "التحقق من حالة الاستحقاق" وسيتم نقل الاستحقاق.

وأفاد "سكني" بأن خطوات التراجع عن الاستحقاق تكون كالتالي: تسجيل الدخول في منصة "سكني"، ثم الدخول على الملف الشخصي والنقر على أيقونة "خدماتي"، ثم اختيار الأيقونة "التراجع عن التنازل"، ثم تحديد سبب التراجع، ثم إدخال رمز التحقق المرسل على رقم الجوال، وبعد ذلك ستتم إعادة الاستحقاق لكلا الطرفين لضمان تحديث الحالة إلى "غير مستحق" في حال وجود طلبين للزوجين.