السعودية.. طفل ينكز زميله فيبتر له إصبعه

المصدر: البيان

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تعرض طفل سعودي في إحدى مدارس جازان إلى حادث مؤسف نتج عنه بتر خنصر اليد اليسرى بعد أن سقطت عليه قطعة حادة، حيث قام طالب آخر بدفعه في ملعب المدرسة، بحسب ما ذكر والد الطفل، وأنه تم إيقاف الطالب الطرف الآخر في الحادثة.

وأكد والد طالب "مزهرة جازان"، الذي بُتر جزء كبير وشبه كامل من خنصر اليد اليسرى إثر سقوط جسم حاد عليه أثناء وجوده في المدرسة في تاريخ 14/ 7/ 1443، وذلك بعد دفعه من قِبل أحد الطلاب، أنه أوكل محاميًا للبدء في رفع دعوى قضائية لنيل حقه الشرعي في الحادثة، موضحًا أنه تقدَّم بطلب، وفي انتظار تحديد موعد أولى الجلسات. وفقاً لموقع "سبق".

وقال والد الطالب أحمد الحكمي: كلي أمل وثقة بوزير التعليم ومدير تعليم جازان لإنصاف محمد في الجانب الذي يتعلق بالشأن التربوي نظير الإهمال الذي ألحق ضررًا بالغًا بابني نفسيًّا وجسديًّا، وذلك بمحاسبة المتسبب، والكشف عن مجريات التحقيق كوني طرفًا في القضية.

وأكدت إدارة تعليم جازان أنها اتخذت جميع الإجراءات النظامية والإدارية والتربوية تجاه واقعة طالب "مزهرة"، وفقًا للوائح والأنظمة المتبعة؛ وذلك بعد أن تقدم والده بشكوى رسمية.

وبحسب والد الطفل فأن ابنه محمد أُصيب أثناء وجوده في ملعب المدرسة، وتم نقله إلى المستوصف عن طريق حارس المدرسة، ثم إبلاغها بالحادثة قبل نقله إلى مستشفى الملك فهد المركزي للعلاج نظرًا للإصابة البالغة التي تعرض لها ابنه في منطقة اليد اليسرى نتيجة لإهمال من المدرسة.

وأوضح: "حاولت التواصل مع إدارة المدرسة لكن -للأسف- لم يتم الرد إلا الساعة الثانية ظهرًا من اليوم نفسه".

وأشار إلى أنه بناء على ما ورد في التقرير الطبي الصادر من مستشفى الملك فهد المركزي، فقد جاء التشخيص على النحو الآتي: بتر رضحي من الأصبع الوسطى اليسرى، وبتر شبه كامل من البنصر الأيسر. وكشف التقرير أن فترة العلاج تمتد لشهر ما لم تحدث مضاعفات أخرى.