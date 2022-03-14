أذن وأنف بتقنية الطباعة 3D

المصدر: (دبي - البيان)

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سيستخدم العلماء في جامعة سوانزي بالمملكة المتحدة الخلايا البشرية والمواد النباتية لطباعة غضاريف الأذن والأنف ثلاثية الأبعاد. وقد يكون المرضى في ويلز من بين الأوائل في العالم الذين يتلقون علاجاً رائداً يستخدم الخلايا البشرية للتخلص من ندوب وتشوهات الوجه. وقد رصد مبلغ 2.5 مليون جنيه استرليني لتمويل دراسة تقوم بها جامعة سوانزي، لاستخدام الخلايا ومواد نباتية المنشأ في عملية طباعة ثلاثية الأبعاد لغضروفي الأنف والأذن، حسب ما ذكر موقع «بي بي سي». وإذا نجحت الدراسة، ستستخدم في المستقبل في علاج الأشخاص الذين ولدوا بدون أجزاء من الجسم أو الذين يعانون من ندوب في الوجه بسبب تعرضهم للحروق أو الصدمات أو مرض السرطان.

وقال البروفيسور إيان ويتاكر: إن استخدام الطابعات سيجعل مدة العمليات أقصر، والمرضى أكثر ارتياحاً والتكاليف أقل.

من جانبه، قال سيمون ويستون، سفير مؤسسة The Scar Free Foundation الخيرية: «إن فرصة إعادة بناء الأشخاص الذين يعانون من تشوهات في الوجه والجسم الثقة بأنفسهم تبدو هائلة».