خطأ في عملة الكويت بمسلسل «كيد الحريم»

المصدر: البيان

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وقع صنَّاع مسلسل «كيد الحريم»، الذي ينافس ضمن موسم رمضان المقبل، في خطأ فادح يتعلَّق بعملة دولة الكويت.

وتضمن الإعلان الدعائي للمسلسل خطأ فنياً، إذ إن الدنانير الموضوعة على «البوستر» هي العملة القديمة للكويت التي تم تغييرها.

والمسلسل هو عمل مصري خليجي من بطولة النجمين روجينا وعبد الإمام عبد الله، يدور في إطار كوميدي.

وتجسد روجينا شخصية أرملة تتزوج رجلاً ستينياً بعد وفاة زوجها، لتتحول إلى زوجة أب لابنتين وابن متزوج يكيدون لها مكائد هزلية.

ويشارك في التمثيل هنادي الكندري، ومحمد الحداد، وعدد آخر من النجوم، والعمل من تأليف فهد البلوشي، وإخراج مصطفى فكري، وإنتاج عادل اليحيى.