الديوان الملكي السعودي ينعى الأميرة نورة بنت فيصل بن عبدالعزيز

المصدر: البيان

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أعلن الديوان الملكي السعودي وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة نورة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود.

وذكر الديوان في بيان أوردته وكالة الأنباء السعودية، انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الملكي الأميرة نورة بنت فيصل بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليها يوم غدٍ "الاثنين"، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.