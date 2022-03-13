مصر .. وفاة الدكتورة أنيسة حسونة بعد معاناة مع السرطان

المصدر: البيان

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توفيت اليوم الكاتبة المصرية أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب السابق، الرئيس التنفيذي لمستشفى الناس للأطفال، بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

ونعى الكاتب الصحفي محمد الجارحي الكاتبة الراحلة، قائلًا: إنا لله وإنا إليه راجعون.. الصديقة العزيزة د.أنيسة حسونة في ذمة الله.. ربنا يرحمها يا رب ويجعل مثواها الجنة ويجعل كل أعمالها في مستشفى مجدي يعقوب ومستشفى الناس وغيرها في ميزان حسناتها يا رب.. أرجوكم تدعولها، وفقا لأخبار اليوم.

وفي آخر ظهور للراحلة؛ كرمتها السيدة انتصار السيسي، خلال الاحتفالية بيوم المرأة العالمي.

وكشفت الكاتبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب السابق، تفاصيل مرضها واستعانتها بكرسي متحرك خلال الفترة الأخيرة، قائلة: "العلاج الكيماوي الذي أخضع للعلاج به يمنع وصول الدم بصورة طبيعية للرأس وهذا صعب جدا، وهناك أدوية لها بعض الأعراض منها تقلص قدرة الجسم على الحركة"، متابعة: "لجأت في الفترة الاخيرة لاستخدام كرسي متحرك للمساعدة على الحركة لحين الشفاء".

وقالت حسونة خلال حوارها مع الإعلاميتين سهير جودة، ومفيدة شيحة، ببرنامج الستات، المذاع عبر فضائية النهار: "الرضا لمن يرضى وتقبل المكتوب من المولى حق، النهاردة وحش بكرة هيبقى أحلى، وربنا اللي خالقنا وهو القادر على تبديل الأحوال".