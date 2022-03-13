مصر: لا مكان للعائدين من أوكرانيا في الجامعات الحكومية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد وزير التعليم العالي المصري خالد عبد الغفار أنه لا مكان للطلاب العائدين من أوكرانيا في الجامعات الحكومية، وأن أماكنهم في الجامعات الخاصة والأهلية.

وقال: "هناك تنسيق كامل مع وزارة الهجرة وتم وضع ضوابط كثيرة للطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا لاستكمال الدراسة في مصر".

وأضاف: "تم تشكيل لجنة أزمة من وزارة التعليم العالي ومجلس الوزراء لمتابعة الأوضاع الدراسية للطلاب المصريين العائدين من أوكرانيا".

وتابع: "منذ عامين أصدرنا قائمة بالجامعات الأوكرانية المعترف بها في مصر"، مضيفا أنه "يجب أن يقدم الطالب أوراقاً تثبت أنه مقيد للدراسة في الجامعات الأوكرانية".

وأشار عبد الغفار، على أنه "يجب أن يكون الطالب حاصلا على الثانوية العامة أو ما يعادلها ويكون قد اجتاز المواد التأهيلية للدراسة في الكلية التي يدرس فيها، كون غالبية الطلاب العائدين كانوا يدرسون في كلية الطب".

وشدد الوزير المصري على أنه "يجب أن يثبت الطالب أنه كان مقيما في أوكرانيا قبل اندلاع الأحداث هناك، وأن الطلاب سيخضعون لاختبار تقييم مستوى دراسي في مصر".