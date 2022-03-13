مصر.. فريد الديب يعلن إصابته بمرض خطير

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف المحامي المصري الشهير فريد الديب عن إصابته بمرض السرطان، أثناء دفاعه عن رجل الأعمال حسن راتب، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الآثار الكبرى".

وقال الديب، دفاع المتهم حسن راتب رجل الأعمال، والمتهم في قضية الآثار الكبرى، المنظورة أمام محكمة جنايات القاهرة، إنه "قرر اعتزال العمل في مجال المحاماة وربما تكون قضية الآثار الكبرى هي آخر قضية يترافع فيها أمام المحاكم، بعد عمل دام لأكثر من 45 عاما".

وأوضح الديب أن حالته الصحية غير مستقرة في الفترة الأخيرة كما أنه يعاني بعض الأمراض التي تتطلب مكوثه داخل المنزل كثيرا، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وأضاف أن هذه "القضية ستكون آخر قضية له في العمل القانوني والترافع أمام المحاكم"، قائلا: "دي آخر قضية أترافع فيها لأني دخلت في نوبة نفسيا بسبب وفاة ابنتي وألتمس البراءة لموكلي في هذه القضية"، قائلا: "أنا قربت على 80 سنة وكترت عليا الأمراض بين سرطان دم وغيرها، وأنا اشتغلت 60 سنة في السلك القضائي والعمل في المحاماة، وخلاص هعتزل العمل العام".