مصر.. حبس 3 متهمين بقتل شاب والتخلص من جثته فى الترعة

المصدر: البيان

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أمرت النيابة العامة المصرية بجنوب الجيزة بحبس 3 متهمين بجريمة قتل شاب والتخلص من جثته بإلقائها بترعة في أبو النمرس.

وكشفت الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن جثة شاب ملقاة بترعة فى أبو النمرس، تبين أن 3 أشخاص من أقارب صديق المجني عليه وراء الجريمة، وبضبطهم اعترفوا بقتله انتقاما منه، بسبب تخليه عن صديقه الذى أصيب بصعق كهربائى ولم يحاول مساعدته أو إسعافه، وتحرر محضر بالواقعة، بحسب اليوم السابع المصرية.

وتفصيلاً.. تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغاً يفيد العثور على جثة شخص ملقاة بإحدى الترع فى أبو النمرس، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، بإشراف مدير المباحث الجنائية بالجيزة، وتبين أن المجنى عليه تعرض للقتل خنقا.

وكشفت تحريات رجال المباحث هوية المجنى عليه، وتبين أنه جامع قمامة، وأن 3 أشخاص من أقارب صديق القتيل وراء ارتكاب الجريمة، حيث انتقموا منه بسبب عدم مساعدته لصديقه عقب إصابته بصعق كهربائى، وتركه بالشارع بجوار محول كهرباء، مما أسفر عن مصرعه، كما لم يخبرهم بوفاته مما أدى إلى دفنه بمقابر الصدقة لعد التوصل لأهليته، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.