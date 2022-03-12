إنقاذ طاقم سفينة لبنانية قبل غرقها بالقرب من ميناء الإسكندرية

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

تمكنت الجهات المصرية المختصة بالتنسيق مع هيئة ميناء الإسكندرية من إنقاذ طاقم سفينة بضائع لبنانية الجنسية تعرضت للغرق خارج المخطاف الخارجي لميناء الإسكندرية.



وتلقت هيئة ميناء الإسكندرية بإشراف الربان طارق شاهين رئيس هيئة الميناء إشارة استغاثة من السفينة "ايلا" لبنانية الجنسية تحمل 3 أطنان و900 كجم حديد خردة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.



وانتقل على الفور رجال الإنقاذ والجهات المختصة وتبين حدوث ميل للسفينة التي يبلغ طولها 98 مترا، وغاطس 5 أمتار على أحد جوانبها، حيث تم إنقاذ طاقمها المكون من 9 سوريين وهندي الجنسية.



وتبين أن السفينة قادمة من لبنان إلى ميناء الإسكندرية وتعرضت لغرق كامل بعد ميلها، تم إنقاذ طاقمها.



وأخطرت النيابة العامة للتحقيق وسؤال طاقم السفينة لتحديد سبب غرقها ومدي حدوث تلوث بيئي.