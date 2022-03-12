وفاة الضابط البوليفي قاتل "تشي" غيفارا

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توفي الضابط البوليفي ماريو تيران سالازار، الذي أكد أنه قتل القائد الأرجنتيني الكوبي إرنستو "تشي" غيفارا سنة 1967، أول أمس الخميس عن 80 عاما في مدينة سانتا كروث دي لا سييرا في شرق بوليفيا، على ما نقلت "يورونيوز" عن أحد المقربين منه.

وقال غاري برادو الضابط الذي أمسك بالـ"تشي" في الأدغال البوليفية قبل 54 عاما، لوكالة فرانس برس "لقد توفي. كان مريضا ولم يكن بالإمكان فعل شيء".

وعلم برادو صباح أول أمس الخميس بنبأ وفاة سالازار الذي كان تلميذه في كلية الضباط، وقال: "لقد تم إخطاري بالأمر من عائلته ورفاقه في القوات المسلحة لأنه كان في مستشفى عسكري". ورفض المستشفى تأكيد سبب الوفاة عملاً بمبدأ "الخصوصية الطبية".

وفي الثامن من أكتوبر 1967، أوقف الجيش البوليفي غيفارا، رمز العمل الثوري المسلح خلال الحرب الباردة، بدعم من عميلين كوبيين أمريكيين من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي إيه).

وكان "تشي" يقود عددا من المقاتلين الذين صمدوا أمام المعارك والجوع والمرض في الجبال البوليفية. وبعد إصابته في القتال، نُقل إلى مدرسة مهجورة في قرية لا هيغيرا.

وفي هذه القرية أمضى تشي غيفارا ليلته الأخيرة قبل أن يُقتل في اليوم التالي، على يد تيران سالازار في عملية حصلت بموافقة الرئيس رينيه بارينتوس (1964-1969)، الذي عُرف بمعارضته الشرسة للشيوعية.

وروى تيران سالازار حينها، قائلا: "كانت تلك أسوأ لحظة في حياتي. حينها بدا تشي كبيرا وعملاقا. عيناه كانتا تلمعان بشدة"، وأضاف قوله: "لقد قال لي ابق هادئا، وصوّب جيداً فأنت ستقتل رجلا. عندها تراجعتُ إلى الخلف نحو الباب وأغمضتُ عينيّ وأطلقتُ النار".

وفي سن التاسعة والثلاثين، استحال "تشي" غيفارا رمزاً ذا هالة كبيرة، وقد عُرض جثمانه كما لو أنه غنيمة حرب في مدينة فاليغراندي المجاورة، في صورة خلّدها مصور وكالة فرانس برس مارك هاتن.

وبعد ثلاثة عقود من الخدمة، تقاعد تيران سالازار وابتعد عن الأضواء متجنبا التواصل مع الصحافة. حتى إنه دأب على القول في مرحلة معينة إن قاتل غيفارا ليس هو بل جندي آخر يحمل الاسم والشهرة عينهما.