تشييع جثمان عروس سيناء والعريس حالته حرجة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

اتشحت قرية الشهداء غرب مدينة بئر العبد بشمال سيناء، بالسواد عقب مصرع عروس أثناء موكب الزفة، في حادث سير وأصيب عريسها الذي تم نقله إلى مستشفي بئر العبد النموذجي ، في حاله حرجة.

وشارك المئات من أهالي قرية الشهداء، في تشييع جنازة عروس موكب الزفاف.

وشهدت الجنازة تجمع المئات من أبناء القرية والقرى المجاورة لها جثمان عروس الحادث الي مثواها الأخير وسط حالة من الحزن الشديد بين أهالي القرية، لدفنها في مدافن القرية.

العروس فارقت الحياة

وأكدت المصادر الطبية بمحافظة شمال سيناء، أن مستشفى بئر العبد التموذجي كان قد استقبل أمس الخميس 3 حالات إصابة، إثر حادث تصادم سيارتين من ضمنها سيارة العروسين، وتم إجراء الإسعافات الأولية لهم.. إلا أن العروس فارقت الحياة.

وقد وصفت المصادر الطبية بمستشفى بئر العبد النموذجي ، حالة العريس بالحرجة، ويتم إجراء الجراحة العاجلة له.. وتتولى النيابة التحقيقات في الحادث .