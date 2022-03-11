العثور على جثة سعودي بعد 9 أيام من اختفائه

المصدر: البيان

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أعلن فريق غوث للإنقاذ في السعودية ، اليوم الجمعة، عن العثور على مفقود الخرج محمد عبدالله العجمي بمركز حرض بالأحساء، متوفَّى، على بعد 2 كيلو متر من سيارته وذلك بعد 9 أيام من فقده.

وقال فريق غوث عبر حسابه في تويتر : " تم العثور على المفقود العجمي رحمه الله في مخطط أنابيب شركة النفط التابع لمركز حرض بعد أن ترجل من سيارته بمسافة 2 كلم ".

جدير بالذكر أن محمد عبدالله العجمي فُقد يوم الخميس الموافق 30 رجب 1443 هـ، ويبلغ من العمر 26 عاما، وكان يقود سيارته، وفقد حال توجهه من الخرج بالرياض إلى حرض بالشرقية.

تم العثور على المفقود العجمي رحمه الله في مخطط أنابيب شركة النفط التابع لمركز حرض بعد أن ترجل من سيارته بمسافة ٢ كلم وقد باشر العثور على المفقود عضو فريق غوث الأستاذ محمد بن حمد العرجاني وبعض المتطوعين رحم الله الميت وأسكنه فسيح جناته وأحسن عزاء ذويه ومحبيه وجميع المسلمين pic.twitter.com/k0EmnCxyOz — غوث للإنقاذ (@ghawthteam) March 11, 2022