إيلون ماسك وغرايمز يرزقان بطفلة أسمياها "واي"

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

رُزق إيلون ماسك والموسيقية غرايمز بطفلة سمياها إكسا دارك سيدراييل، أو اختصارا "واي"، في حدث حصل نهاية العام الفائت لكنهما تكتما عن الإعلان عنه لأشهر.

وكشفت الوالدة البالغة 33 عاماً خلال مقابلة نشرتها مجلة "فانيتي فير" الخميس، عن طفلتها الثانية من ماسك التي وُلدت في ديسمبر.

وأوضحت غرايمز أنّها وماسك استعانا بأم بديلة خشية حدوث مضاعفات في حملها، لافتةً إلى أنّ حملها الأوّل اتّسم بصعوبات.

وحظيت ولادة طفلهما الأوّل X AE A-12، واسمه المبسّط "إكس"، في مايو 2020، بتغطية إعلامية واسعة.

وأعلن ماسك، وهو رئيس شركتي "تيسلا" و"سبايس إكس" والرجل الأغنى في العالم، في الخريف أنّه "شبه منفصل" عن المغنية.

ووصفت غرايمز، واسمها الحقيقي كلير بوشيه، إيلون ماسك بأنه "حبيبي على الأرجح"، لكنها أشارت إلى أنّ علاقتهما "مرنة للغاية".

وأضافت "نعيش في منازل منفصلة ونحن أصدقاء ونلتقي دائماً (...) لا أنتظر من الناس أن تفهم ذلك".

وأشارت إلى أنها وماسك يخططان لإنجاب مزيد من الأطفال معاً.

وأوضحت المغنية أنّ اسم إكسا دارك سيدراييل اختير لانطواء معانيه على الفضاء والتكنولوجيا، إذ يعني اسم إيكسا آلة حاسبة فائقة القوة، واختير سيدراييل نسبةً إلى الفلك، أما دارك فيعني "المجهول" في ظل "غياب الفوتون" والمادة المظلمة، أي "الغموض المدهش لكوننا".

ولم تستبعد غرايمز أي رغبة لدى ابنتها في تغيير اسمها الأول مستقبلاً، آملةً في أن يستخدمه الجمهور ووسائل الإعلام كاملاً.

وتطلّق ماسك (50 عاماً) ثلاث مرات، وأصبح أباً لثمانية اطفال من بينهم طفل توفي بعد ولادته بعشرة أسابيع.