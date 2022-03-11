هجوم دموي لـ 6 كلاب ضالة على طفل في السعودية

المصدر: البيان

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هاجمت مجموعة كلاب ضالة طفلا سعوديا في الجوف، شمال البلاد، مما أسفر عن إصابته بجروح عميقة وبالغة.

وقال جد الطفل لقناة الإخبارية السعودية إن 6 كلاب هاجموا الطفل خلال وجوده بالمزرعة وأنه تعرض لإصابة في كتفه.

وطالب الجد أمير منطقة الجوف والسلطات بإيجاد حلول للكلاب الضالة وسط الأحياء السكنية التي تتجمع في الصباح الباكر، وتدخل أحواش المنازل وأصبحت تشكل خطرا على الأطفال.

واستكمل قائلا: "صرنا في خوف ورعب".

وأضاف أن الطفل في المستشفى، منذ 4 أيام، لتلقي العلاج الكامل، فيما أجرى عملية جراحية، الخميس، مشيرا إلى استقرار حالته.