"حلة البسلة" أداة الجريمة في محاولة قتل الزوجة المزعجة

المصدر: البيان

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أفضت مشادة كلامية بين عامل وزوجته إلى إقدام الزوج على سكب حلة البسلة الساخنة فوق رأس زوجته في محاولة منه لقتلها مما أصابها بحروق من الدرجة الأولى، وتسببت لها بإصابات في أنحاء متفرقة بجسدها.

وفي التفاصيل، فقد تلقى قسم شرطة التبين إشارة من إحدى المستشفيات يفيد بوصول ربة منزل تدعى نيرمين (30 سنة) وبها إصابات بحروق في أنحاء متفرقة من جسدها، وعقب الانتقال، وبالفحص تبين أن مرتكب الواقعة زوجها، وأن السبب نشوب مشادة كلامية بين الضحية وزوجها المدعو كمال 35 عامًا. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة

وتبين أن الضحية كانت تقوم بإعداد الطعام، فقام زوجها بحمل حلة البسلة من أعلى البوتاجاز وقام بسكبها على جسدها مما تسبب في إصابتها بحروق من الدرجة الأولى من أماكن متفرقة من جسدها، كما تم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.