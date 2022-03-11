إطفاء أسترالي يُشعل الحرائق ليخمدها!

المصدر: البيان

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اعترف أحد رجال الإطفاء المتطوعين في بيرث الأسترالية بإشعاله تسع حرائق عمداً في الأشهر القليلة الماضية.

وأقرّ جود كريج رايت يوم البالغ من العمر 19 عاماً أمس الخميس بإضرام النار في منازل Wooroloo و Gidgegannup و Beechina و Wundowie بين 23 ديسمبر و15 يناير، بحسب موقع "أستراليا بالعربي".

وشارك رايت في إخماد جميع الحرائق التي أشعلها ما عدا حريق Wooroloo الذي كان أكثرها ضرراً وتسبب بحريق 165 هكتاراً وتدمير منزلة عائلة بعد 40 عاماً من العيش فيه.

كانت صاحبة المنزل (77 عاماً) تتسوّق خارج المنزل ولم تكن تحمل هاتفها، وحين عادت وجدت حيواناتها وجميع أغراضها عبارة عن رماد.

ويخضع رايت للحبس الاحتياطي تمهيداً لمثوله أمام المحكمة في مايو المقبل.