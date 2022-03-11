مركبات تقلع عمودياً لتجاوز الازدحام المروري

المصدر: واشنطن - رويترز

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تمكن مهندس يتدرب على الطيران، مؤخراً، من تطوير طبق طائر، يمكّن راكبه من الوصول لوجهته بعيداً عن زحام المرور.

واختبر ستيفن تيبيتس، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «زيفا أيرو»، وهي شركة ناشئة تتخذ من تاكوما في واشنطن مقراً لها، مركبته النموذجية «أكتوكوبتر» التي تعمل بالبطاريات، حيث نجحت في الآونة الأخيرة في الإقلاع العمودي الكامل.

وقال تيبيتس: «العملاء الذين نستهدفهم الآن هم أفراد الإسعافات الأولية والمسعفين الذين يكونون في حاجة إلى الوصول لمكان حادث ما، لعلاج الضحايا بأسرع ما يمكن».

وقال تيبيتس «إنها أكتوكوبتر»، في إشارة إلى المحركات الأربعة في الأعلى والأربعة الأخرى من الأسفل.

وتابع:إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عبرت أيضاً عن اهتمامها بالاختراع، وتواصل معنا عدد من الأثرياء الذين يرغبون في الطيران من منازلهم المطلة على ضفاف بحيرة إلى المدينة، أو الإقلاع من على متن يخوتهم». وأضاف: «مع استمرار تحسن تكنولوجيا البطاريات، ستتحسن هذه المركبة وستصبح قادرة على فعل المزيد مستقبلاً».