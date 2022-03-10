الكويت.. الفتاتان القاتلتان تكشفان سبب نحر والدتهما

المصدر: البيان

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كشف مصدر أمني كويتي أن الفتاتين المتهمتين بقتل والدتهما في منطقة الدوحة بالكويت بررتا ارتكاب جريمتهما بسبب وجود خلافات شخصية مع أمهما الضحية التي كانت تعاملهما بطريقة بشعة حسب أقوالهما.

وفي تطور جديد بالقضية نقلت وزارة الداخلية الفتاتين عقب التحقيق معهما في النيابة العامة مساء أمس إلى الحجز داخل مقر الادارة العامة للمباحث الجنائية بمنطقة السالمية بدلاً من حجزهما في مخفر شرطة الدوحة.

ونقلت صحيفة القبس عن مصدر أمني قوله إن تلك الخطوة جاءت حفاظاً على حياة المتهمتين بعد ان رصد رجال المباحث حالة من الغضب والاحتقان والتربص والوعيد بالمتهمتين بسبب طريقة القتل والانتقام البشعة التي نفذتا بهما الجريمة.

وأحال رجال إدارة البحث والتحري في محافظة العاصمة، الفتاتين المتهمتين بقتل والدتهما في منطقة الدوحة الى النيابة العامة بتهمة القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد، في ساعة متأخرة من مساء أمس.

ونقلت صحيفة القبس عن مصدر أمني كويتي قوله :إن المتهمتين بررتا ارتكاب جريمتهما بوجود خلافات شخصية مع أمهما الضحية التي كانت تعاملهما بطريقة بشعة حسب أقوالهما.

وأضاف المصدر أن «المتهمتين خططتا لارتكاب جريمتهما قبل يوم من وقوع الجريمة، وقررتا التخلص من أمهما بتلك الطريقة البشعة مستغلتين عدم وجود أحد في المنزل».

ووفقا لصحيفة القبس فإن المتهمتين وعقب ارتكاب جريمتهما دخلتا في حالة هيستيرية لم تسمح باستجوابهما، ولم يتم الوقوف على أسباب وملابسات الجريمة، مشيرة إلى أن الأم الضحية تبلغ 67 عاما، وأن ابنتها الكبرى تبلغ 40 عاماً والصغرى 33 عاماً.

واضافت مصادر أمنية أن رجال المباحث صدموا فور دخولهم إلى المنزل الذي وقعت به الجريمة حينما عثروا على رأس الأم مفصولا عن جسدها وموضوعا داخل كيس بلاستيكي في مطبخ المنزل.

وأشارت المصادر الى ان المعلومات الاولية لدى رجال إدارة البحث والتحري في محافظة العاصمة دلت على أن إحدى الفتاتين قيدت حركة أمها، والاخرى نحرتها وفصلت رأسها عن جسدها.