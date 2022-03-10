حاول إنقاذ 4 أطفال من الموت في حريق منزلهم .. فلقي مصرعه

المصدر: البيان

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لقي شاب مصري مصرعه، خلال محاولته إنقاذ 4 أطفال من حريق نشب بشقتهم في منطقة كرداسة.

وكشفت التحريات أنّ الشاب المتوفى يسكن في عقار مجاور لأسرة الأطفال، وتفاجأ بنشوب النيران في الشقة، وأسرع لإنقاذ الأطفال الأربعة عندما شاهدهم في شرفة الشقة يصرخون، وفقا للوطن المصرية.

وأضافت التحريات أنّ حريقًا شب داخل شقة سكنية في كرداسة، وكان بداخلها 4 أطفال بينما كان الأب والأم في خارج المنزل، وقت الحريق، وأن أحد الجيران لم يتمكن من دخول الشقة من بابها وصعد إلى أعلى العقار المكون من 3 طوابق وربط نفسه في حبل مصنوع من البلاستيك وتسلق على واجهة المبنى ليدخل الشقة مخترقاً النافذة، ولكن الحبل تمزق بشكل مفاجئ وسقط الشاب على الأرض فاقداً الوعي ومات إثر إصابته.

وتبين وفاة الشاب وأحد الأطفال مختنقًا بسبب تصاعد الأدخنة داخل الشقة، بينما تمكن الجيران من إنقاذ 3 أطفال، وبحسب تحريات المباحث فإن الحريق نشب داخل الشقة بسبب ماس كهربائي، ولا توجد شبهه جنائية في الحريق.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات، وانتدبت الأدلة الجناية لمعاينة الحريق وبيان أسباب حدوثه، وموافاة النيابة به، وكلفت المباحث بجمع تحرياتها عن الحادث.