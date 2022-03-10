الثعابين الأعلى في مصر .. الكشف عن الأحلام الأكثر انتشاراً حول العالم

المصدر: البيان

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نشر موقع «Daily Infographic» المتخصص في طرح الإحصائيات المثيرة للجدل والمتعلقة باستخدام محركات البحث بشكل عام، دراسة جديدة بشأن الأحلام الأكثر انتشارا بالاعتماد على تفسيرات متعددة من بلدان مختلفة بالكرة الأرضية.

وفند الموقع، الذي اعتمد على البيانات من نتائج محرك البحث «google»، الأحلام الأكثر بحثًا في كل بلد قبل تحويلها إلى خريطة بيانات، معتبرًا أن لها دلالة على أن أحلام الناس لها معان عميقة، إذ أظهرت رواج الأحلام الغريبة في العديد من دول العالم، بينما انتشر في دول أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية حلم سقوط الأسنان، وفقا لصحيفة الوطن المصرية.

وأوضحت الدراسة أن رؤية الثعبان في المنام هو الحلم الشائع بين المصريين، بينما ظهر ذلك أيضًا بشكل جزئي في بعض دول أوروبا الشرقية، وانتشرت أحلام الزواج وإنجاب الأطفال والموت وقص الشعر بين بلدان أخرى.

وأكد الموقع أن هناك اعتقادا شائعا بشأن تلك الأحلام المتكررة، إذ تشير إلى ضغوط أساسية أو مشكلات لم يتم حلها في حياة الأشخاص، وتحتوي معظم الأحلام المتكررة على مضمون سلبي يرتبط بانخفاض الصحة النفسية، وعادةً ما تكون أفضل طريقة لإيقاف الأحلام هي فهم ما يسمعونه ويشاهدونه بها.

ومن ناحيته، قال مفسر الأحلام، حسين العشري، إن رؤية الثعبان في الحلم ليس لها قاعدة واحدة وإنما تختلف بحسب الرائي والمواقف المحيطة به، وبالتالي تحمل أكثر من مدلول، لكن بأغلب الأحيان يدل الثعبان على وجود صديق خائن في الحلم وأحيانًا أخرى يشير إلى قرين الشخص الموكل له والذي يعد ألد عدو ويمكن علاجه وإخماده.

وتابع المتخصص في تفسير الرؤى والأحلام، أنه لا يتفق مع البيانات التي تضمنتها الدراسة بشأن سيطرة حلم واحد على دولة بعينها، لأن الأحلام تختلف بحسب المواقف مثلما تتعدد أذواق الناس في اختيار الطعام والملابس، مبينًا أن رؤية الثعابين في المنامات يمكن التخلص منها بالاستعانة بالوضوء والتحصن بآيات من القران وعلى رأسها أية الكرسي.