عروس تترك حفل زفافها .. مفاجأة صادمة في الكوشة

المصدر: وكالات

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انتهى حفل زفاف هندي مؤخرًا بشكل مخيب للآمال، بعد أن رفضت العروس إتمام الزواج لسبب غريب جدا؛ إذ اكتشفت أثناء الحفل أنه أصلع، لذلك غادرت الزفاف.

وفقًا لصحيفة «Times of India»، كان كل شيء يسير وفقًا للخطة، وقد أجرى بالفعل موكب تبادل إكليل، لكن حدثت كارثة عندما لاحظت العروس أن زوجها يرتدي غطاء رأسه التقليدي أكثر من اللازم، فذكرت ذلك لشخص ما من أقاربها يقف بجانبها، فأجابها أنه قد يكون ذلك بسبب أنه أصلع ويرتدي باروكة شعر مستعار.

صُدمت العروس عندما سمعت هذا؛ إذ ورد أنها واجهت العريس بشأن ذلك وعندما أكد أنه في الواقع أصلع، أغمي عليها على الفور، وعندما استعادت وعيها بعد فترة وجيزة، رفضت استكمال حفل الزفاف، وأبلغت عائلتها بأنها لن تتزوج رجلا أصلع تحت أي ظرف.

حاول أقارب العروس إقناعها بالتراجع، لكن لم تنجح خطتهم، لذلك لم يكن أمامهم خيارا سوى إخبار عائلة العريس بأن الزفاف انتهى، ولم يكن هذا جيدًا مع الجانب الآخر، فنتج بعض الشجار.

واتهمت عائلة العروس في النهاية، العريس بخداعهم من خلال عدم الكشف عن حالة شعره.

وتدخل شيوخ القرية وهدأوا الجميع، وذهبت كلتا العائلتين في طريقهما المنفصل، ومع ذلك، وفقًا لمصادر في الشرطة المحلية، انتهى الأمر بالطرفين إلى تقديم شكاوى ضد بعضهما بدعوى تعرضهما للغش، لكن لاحقًا سحبا شكاويهما وحلّوا الأمر بالتراضي.