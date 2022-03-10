حفر قبرها في البيت .. تفاصيل ذبح شاب لوالدته في مصر

المصدر: البيان

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أقدم شاب مصري على قتل والدته ودفنها 3 أيام داخل منزلها في منطقة السلام، بعد أن رفضت إعطاءه المال لجلب المواد المخدرة.

وضبطت الأجهزة الأمنية الشاب وأحالته للنيابة التي أمرت بحبسه 4 أيام، وجدد قاضي المعارضات حبسه اليوم الخميس 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وفقا لموقع مصراوي.

وكشف رجال مباحث قسم السلام تفاصيل الواقعة بعد أن أبلغ المتهم باختفائها في ظروف غامضة، ودارت الشكوك حوله بسبب تعاطيه للمخدرات.

بتضييق الخناق على الشاب اعترف بارتكاب الجريمة وأخبر الأمن أنه دفن جثة والدته أسفل حائط بالشقة التي يقيمان فيها، لإخفاء فعلته.

وعن حياة المتهم أكد أحد جيرانه أنه كان عاطلًا، ويتناول المواد المخدرة بشكل مستمر، وكان دائم الخلاف مع والدته لطلبه الدائم أمولًا منها.

واختلف عدد من الجيران في سبب ارتكاب الواقعة بعضهم أشاروا إلى أنه كان راغبًا في المال لشراء المواد المخدرة بينما آخرين أكدوا أنه على علاقة فتاة يريد الزواج منها وبحاجة إلى المال.

وأنهت تحريات المباحث الجدل حول سبب الجريمة باعتراف القاتل العشريني أنه قتل والدته بسبب خلاف ناتج عن تعاطيه للمواد المخدرة، حيث سدد عدة طعنات لها أسفرت عن وفاتها في الحال، وبعدما تأكده من وفاته دفن جثتها أسفل حائط داخل المنزل.

وبمعاينة النيابة لمكان الحادث قررت استخراج الجثة ونقلها لمشرحة المستشفى، بينما أمرت النيابة بتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة ومن ثم التصريح بدفنها.