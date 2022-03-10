بقرة هاربة تعطل حركة المرور على طريق سريع في كاليفورنيا

المصدر: أ ف ب

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تمركزت بقرة هاربة وسط طريق سريع في ولاية كاليفورنيا الأمريكية الأربعاء وعطلت حركة المرور، متسببة بإرباك للسلطات المحلية التي وجدت ومثلها سائقو السيارات صعوبة في الإمساك بها، على ما أفاد عدد من وسائل الإعلام.

وأظهرت لقطات عرضتها محطات تلفزيونية محلية سيارات تحاول إبعاد البقرة عن طريق سريع باتجاه باسادينا شمال لوس أنجليس.

وحاول سائقو السيارات والشرطة محاصرة البقرة بالقرب من مركز تسوق، لكنها أفلتت من المحاولات بذكاء، بصعودها مجموعة من السلالم، ثم عادت مجدداً إلى الطريق السريع.

وتمكن درّاج من الشرطة من العثور على البقرة التائهة في مزرعة محلية، حيث نجح المزارعون في النهاية في الإمساك بها، وفقًا لشبكة "سي بي إس".