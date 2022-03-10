مدن أسترالية تحطم الأرقام القياسية لمعدلات هطول الأمطار

المصدر: البيان

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غطت الأمطار في شمال نيو ساوث ويلز الأسترالية أكثر من متر، مع سقوط 775 ملم في يوم واحد فقط، وهو أعلى إجمالي لهطول الأمطار يومياً في أي مكان في الولاية.

وتحركت الامطار جنوباً لتغرق سيدني، بحسب موقع "أستراليا بالعربي".

في سياق ذلك، حطمت سيدني الأرقام القياسية مع 617 ملم سجلت على مدار 16 يوماً، وكذلك بريسبان مع 677 ملم من الأمطار خلال ثلاثة أيام فقط.

وقد ارتفع عدد ضحايا فيضانات نيو ساوث ويلز إلى ثمانية أمس بعد أن أكدت الشرطة العثور على جثة سائق التوصيل مساء الثلاثاء.

كما عُثر على شاحنة الرجل البالغ من العمر 50 عاماً غارقة في مياه الفيضانات في جرينديل في غرب سيدني.

وتم اكتشاف جثته حوالي الساعة 9 مساء من يوم الثلاثاء.