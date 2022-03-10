استمرار "الفيضانات الكبرى" في سيدني.. فيديو

المصدر: البيان

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اضطر سكان غرب سيدني إلى الفرار من منازلهم في مواجهة ارتفاع منسوب مياه الفيضانات وينتظرون طويلاً لبدء عملية التنظيف، حيث لم تنحسر الفيضانات المفاجئة بعد.

كما بلغت مياه الفيضانات ذروتها اليوم، حيث وصل نهر هاوكيسبيري إلى 13.8 متراً، وهو أعلى من مستوى كارثة العام 2021.

في سياق ذلك، وقبل السادسة صباحاً من اليوم (بالتوقيت المحلي)، كان قد انخفض إلى 13.2 متر، تاركاً مئات السكان الذين تقطعت بهم السبل بعيداً عن منازلهم.

وقالت نيكول هوجان، مساعد مفوض ولاية نيو ساوث ويلز، إن مجالات القلق الرئيسية تشمل منطقة هاوكيسبيري-نيبيان و Lower Hunter، مع تركيز أطقمها على عدد من المجتمعات المتضررة بشدة، بما في ذلك Singleton و Windsor.

ومن المتوقع أن تتعرض الضواحي لفيضانات كبيرة خلال الـ 24 إلى 48 ساعة القادمة.

و تلقت NSW SES خلال الـ 24 ساعة الماضية 1000 طلب للمساعدة.

على الرغم من التوقعات المتفائلة بالسماء المشمسة اليوم، فمن المتوقع ألا يتمكن السكان في منطقتي هاوكيسبيري ونيبيان من العودة إلى ديارهم قبل عطلة نهاية الأسبوع.