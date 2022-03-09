كشف سبب الصوت المدوي صباح اليوم في القاهرة

المصدر: البيان

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أوضح معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في مصر، حقيقة ما أثير على مواقع التواصل والمواقع الإعلامية، بشأن حدوث زلزال صباح اليوم، قائلا إن هذا غير صحيح ولم يتم حدوث زلازل، بينما ما رصده نتيجة أعمال إنشاءات للقطار السريع شرق القاهرة ترتب عليه خروج الطاقة، واستنفاذها في الهواء على شكل صدمة هوائية قوية تسببت في زيادة الإحساس بها. وإذ نؤكد ان هذا لم يكن زلزالاً.

كان بيان انتشر صباح اليوم الأربعاء جاء فيه تسجيل محطات الشبكة هزة أرضية سطحية بقوة أقل من 2 على مقياس ريختر بالقرب من محطة سقارة وغرب الميادين، ونظرا لأن الهزة سطحية تم خروج الطاقة واستنفاذها في الهواء على شكل صدمة هوائية قوية.