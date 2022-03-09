المدعية العامة بأوكرانيا .. صورة جذابة وتعليقات مسيئة

المصدر: وكالات

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في أعقاب العملية العسكرية في أوكرانيا، انتشرت صور على موقع فيسبوك تزعم أنها المدعية العامة الأوكرانية، والتي أثارت العديد من التعليقات غير اللائقة.

وعلق أحد رواد موقع فيسبوك في كوريا الجنوبية: "لنذهب إلى أوكرانيا لإنقاذها". وكتب مستخدم آخر: "إذا سافرت إلى أوكرانيا وارتكبت جريمة، فهل سأراها شخصيًا؟".

لكن في الحقيقة، هي صورة المدعية العامة السابقة لشبه جزيرة القرم، ناتاليا بوكلونسكايا، التي عينتها روسيا بعد أن ضمت شبه الجزيرة الأوكرانية في عام 2014، بحسب فرانس برس.

وأشارت الوكالة الفرنسية إلى أن المدعي العام الأوكراني الحالي هو إيرينا فينيديكتوفا.

حصلت بوكلونسكايا على عدد كبير من المتابعين على الإنترنت بسبب مظهرها الجذاب، لا سيما في اليابان، حيث أصبحت شخصية مشهورة في فن الأنمي والمانغا، حسبما أفادت وكالة فرانس برس.

ووفقًا للتقرير، كانت أيضًا هدفًا لعقوبات من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتورطها في جرائم ضد تتار القرم.

وأفادت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" بأنها استقالت من منصبها في سبتمبر 2016 بعد انتخابها لعضوية مجلس النواب "الدوما" في روسيا.