التدوير الكيميائي للنفايات البلاستيكية يلوّث الهواء

المصدر: (واشنطن ـ أ ف ب)

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تمثّل إعادة التدوير الكيميائي للنفايات البلاستيكية، وهي تقنية حديثة طرحها الصناعيون، «حلاً خطأً» في الواقع، على ما ذكر تقرير نشرته منظمة بيئية أمريكية الإثنين، بعدما أجرت دراسة عن ثمانية مصانع في الولايات المتحدة.

وتختلف إعادة التدوير الكيميائي عن إعادة التدوير الميكانيكي الأكثر استخداماً في العالم، إذ لا ينتج من إعادة التدوير الميكانيكي مواد بلاستيكية بالجودة نفسها، بينما تُعتمد في إعادة التدوير الكيميائي تقنيات مختلفة من شأنها تفكيك المواد لتعود إلى جزيئاتها الأساسية، وهذه التقنية أثارت حماس العاملين بهذا المجال.

وقالت معدّة التقرير الرئيسة فينا سينغلا إنّ «مصانع إعادة التدوير الكيميائي لا تفشل في إعادة تدوير النفايات البلاستيكية بطريقة فعّالة وآمنة فحسب، بل تطلق كذلك مواد ملوثة في الهواء».