مصرع فتاة مصرية سقطت من الطابق الرابع

المصدر: البيان

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لقيت فتاة مصرية مصرعها إثر سقوطها من الطابق الرابع في ظروف غامضة بمنطقة المطرية.

وتكثف مباحث القاهرة جهودها لكشف غموض مصرع فتاة سقطت من الطابق الرابع في دائرة قسم شرطة المطرية، ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.

وقررت النيابة العامة انتداب الطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وهل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وفقا لوسائل إعلام مصرية.

وطلبت استدعاء أسرتها لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت النيابة التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة تمهيدًا لتفريغها لكشف غموض الواقعة.

تلقى قسم شرطة المطرية بلاغا من الأهالي بسقوط فتاة من أعلى أحد العقارات في دائرة قسم الشرطة ووفاتها في الحال، وتبين العثور على جثة فتاة تدعي «آيه.م.ف» 24 عاما، ومقيمة بدائرة قسم شرطة المطرية.

وتبين من الفحص إصابتها بكسور ونزيف حاد، كما أنها ترتدي كامل ملابسها، واتخذت الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.