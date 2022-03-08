تفاصيل صادمة حول وفاة طفل مصري في حريق مروع

المصدر: البيان

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كشفت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة في مصر عن ملابسات حريق مروع اندلع داخل شقة بقرية بشتيل التابعة لمركز أوسيم، أسفر عن مصرع طفل اختناقا بالدخان.

وكشفت جهود البحث والتحري أن والد الطفل كان في عمله، ووالدته خرجت لشراء بعض متطلبات البيت تاركة صغيرها ذا الخمس سنوات نائما بغرفته بدعوى عدم تأخرها.

ماس كهربائي بإحدى التوصيلات العشوائية نتج عنه شرر اندلع على إثره حريق بدأ بمرتبة سرير غرفة خارجية لتطبق الأدخنة على الشقة، ما أسفر عن مصرع طفل.

البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار بالقرب من نقطة شرطة بشتيل.

وانتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع الحريق وحاصر رجال الدفاع المدني مصدر النيران بإحدى الغرف، وعثر على جثة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات مسجى على سرير غرفة داخلية فارق الحياة إثر إسفكسيا الخنق.