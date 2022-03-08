خبر سار للمصريين الراغبين في العمرة

المصدر: البيان

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أكد عادل حنفي، نائب رئيس اتحاد المصريين بالسعودية، أنه سيتم إلغاء العمل بفحص الـpcr الخاص بفيروس كورونا، للقادمين للسعودية وسوف يشهد أيضا سعر العمرة انخفاضا بذلك.

وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، أشار عادل حنفي إلى أن "رد الفعل كان إيجابيا على المصريين عقب إلغاء تطبيق الحجر الصحي، وأن ذلك يعد خطوة جيدة في طريق عودة الأمور إلى طبيعتها".

وأضاف حنفي: "هناك تفوق كبير في تطعيم أكثر من 69% من سكان المملكة العربية السعودية، وتدخل الحصانة المجتمعة"، لافتا إلى أن "هناك انخفاضا كبيرا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، مما يؤكد أن السعودية في طريقها لتصبح الأولى في العالم في الحصانة المجتمعة".