هل تخيلت الخوف في عيونهم؟ عامل مصري يلقي بزوجته وأطفاله الخمسة من النافذة

المصدر: البيان

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أقدم عامل مدمن على المخدرات على إلقاء زوجته وأطفاله الخمسة من الطابق الأول بقرية دندرة التابعة لمدينة قنا المصرية. وعمد العامل المدمن على رمي زوجته وأطفاله واحداً تلو الآخر وسط صراخ زوجته وأطفاله غير مكترث بتوسلاتهم.

وفي التفاصيل فقد تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بإصابة ربة منزل وأطفالها الخمسة بمركز قنا.

وكشفت تحريات الرائد محمد مغربى رئيس مباحث مركز قنا بإشراف اللواء طارق يحيي مدير المباحث الجنائية إصابة الزوجة، 35 عاما، بجرح بفروة الرأس، وأطفالها: («حبيبة.ا.ح» 16 عاما، بسحجات وكدمات، و«حبيب» 12 عاما، بحالة إغماء، و«حسين» 10 أعوام، بكسر في الذراع اليمنى، و«حنين» 8 أعوام، بنزيف في المخ و«مصطفى» عامان، بسحجات وكدمات).

وبينت التحريات الأولية أن المتهم ألقى بزوجته وأطفاله الخمسة من الدور الأول من المنزل، تحت تأثير المخدر، فتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، وضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات والتب طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.