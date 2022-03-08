هل النوم أمام المرآة محرَّم شرعاً؟

المصدر: البيان

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كشفت دار الإفتاء المصرية حقيقة ما يُثار حول حرمة النوم أمام المرآة، موضحةً أن هذا الأمر ليس له أصل في الشرع.

وأكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن النوم أمام المرآة ليس محرماً، حسبما أفاد موقع «صدى البلد» الإخباري.

وبيَّن الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى في الدار، عدم صحة المعلومة الشائعة عند البعض بضرورة تغطية المرايا قبل النوم ليلاً خوفاً من مس الجن.

وقال ممدوح إن هذه خرافات لا ينبغي الالتفات إليها، مشيراً إلى أنه لم يرد دليل على أن من ينظر إلى المرآة كثيراً أو في الليل يصاب بمس.

وفي السياق ذاته، ورد عن النبي، صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا نظر إلى المرآة قال: «بسم الله، اللهم حسِّن خَلقي كما حسَّنت خُلقي، وحرِّم وجهي على النار».