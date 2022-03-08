دواء واعد لمحاربة السمنة والوقاية من أمراض القلب

المصدر: (إعداد- نهى حوّا)

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تمكن فريق متعدد التخصصات في جامعة تكساس بسان أنطونيو، من تطوير دواء مضاد للسمنة، يعمل على منع تأثيرات السيتوكروم «بي 450 8ب1»، أي الانزيم المرتبط بامتصاص الكوليسترول والبدانة، ما قد يأتي بنتائج واعدة في مجال محاربة السمنة واحتمال الوقاية من أمراض القلب.

ويقود فريق البحث الأستاذة المساعدة في قسم الكيمياء بالجامعة، فرانسيس يوشيموتو، التي قامت بتصميم الدواء قبل إرسال عينات عنه إلى مختبر تموله معاهد الصحة الوطنية في الولايات المتحدة. ويقوم الفريق حالياً، وفقاً لمجلة «ساينس ديلي» العلمية، بإجراء أبحاث حول تأثيرات المركبات النشطة بيولوجياً، أي المواد الكيميائية الموجودة بكميات صغيرة في النبات وبعض الأطعمة، إلى جانب دراسة الطرق التي يمكن أن تستخدم التمارين الرياضية لعلاج السمنة والاضطرابات الايضية المرتبطة بها.

قالت يوشيموتو التي نشرت نتائج أبحاث الفريق في المجلة العلمية «المنشطات»: «قمنا بتطوير جزيء صغير يمكن استخدامه لمحاربة السمنة». ووفقاً للفريق البحثي، يمتاز العقار الجديد بالقدرة على إيقاف نشاط السيتوكروم، الانزيم الذي ينتج حمض الكوليك في الجسم. .