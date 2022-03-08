تايلاند تستعين بمؤثري «التواصل» لزيادة الإنجاب

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

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تخطط تايلاند لتفادي الأزمة السكانية لديها بقوة من خلال استراتيجيات تعتمد على مراكز الإخصاب ومنصات التواصل. وقرر المسؤولون بحسب ما ذكرت وكالة «رويترز»، تشجيع الناس على إنجاب المزيد من الأطفال للتصدي لنسب الولادات المتدنية. وقدمت السلطات للآباء مراكز للإخصاب ورعاية الأطفال في 76 محافظة.

أضف إلى أنها بدأت تعول على المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي لإبراز جماليات الحياة العائلية. وانطلقت الحملة عقب تراجع أعداد المواليد حوالي الثلث منذ العام 2013، علماً أن العام الماضي شهد 544 ألف حالة ولادة فقط وهي الأكثر تدنياً في ستة عقود، يقابلها 563 ألف حالة وفاة. وأشارت تيرا سيديشاراك، الخبيرة العلوم الديموغرافيا بجامعة تاماسات إلى أن البيانات تعكس أزمة سكانية، حيث التفكير بمسألة الإنجاب شهد تغييراً.