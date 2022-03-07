السعودية ..عاصفة رملية تجتاح هذه المناطق

المصدر: البيان

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تشهد السعودية يوم الأربعاء القادم عاصفة رملية تؤثر على مناطق المملكة.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد، أن العاصفة الرملية تؤثر في مناطق: تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل، ويمتد تأثيرها ليشمل أجزاء من مناطق: مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة، والقصيم، والشرقية، والرياض.

من جهته قسّم خبير الأرصاد الجوية خالد الزعاق، في فيديو مصور أن الغبار ينقسم إلى قسمين، الغبار المفاجئ والغبار الرتيب، مشيرًا إلى أن العرب أطلقوا على الغبار اسم "النقع"، متوقعًا في نفس الوقت عاصفة غبارية على المملكة.

وتوقع الزعاق تخلُّق عاصفة غبارية منقولة تؤثر على المناطق بتمرحل زحزاح تبدأ يوم الأربعاء على الحدود الشمالية وطريف وعرعر ورفحاء والجوف وحائل، وتمتد نواحي القصيم والشرقية وأجزاء من المدينة ومكة، وفقا للعربية نت.

وأضاف الزعاق أن العاصفة الغبارية ستمتد لتنال المناطق الجنوبية في شرورة ونجران.

وقال الزعاق: إن حركة الهواء من مكان إلى مكان آخر تسمى بالرياح، فهي تنتقل من مكان الضغط العالي إلى مكان الضغط المنخفض، وكلما زادت الفوارغ الضغطية، زادت حركة الرياح المثيرة للأتربة، وهو غبار ربيعي أي يتشكل ويتخلق في الربيع، خلال مارس وإبريل، ولا ينتهي إلا إذا تميز فصل الصيف الفعلي في شهر مايو .

وأشار إلى أن القسم الثاني هو غبار رتيب، وهو الغبار المصاحب لرياح البوارح الصيفية، وسميت بهذا لأنها تبرح الأرض بقوتها، وعادة ما يكون في طبقات الجو العليا، بحيث نشاهد الشمس بالقرص التي لا شعاع لها، والعرب يسمون الشمس في هذه الحالة بالشمس المريضة.

من جهته، توقع موقع "طقس العرب" أن يتأثر شمال السعودية يوم الأربعاء 9 مارس 2022 بجبهة هوائية باردة مُرافقة لمنخفض جوي خماسيني جديد، يتسبب بتقلبات جوية حادة في عُموم مناطق الشمال نهار يوم الأربعاء، وتكون على شكل رياحُ قوية وموجاتُ غبارية في عديد من المناطق.