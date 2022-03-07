الإعدام لكويتي قتل زوجته وألقى جثتها في مكان مخصص للحيوانات النافقة

المصدر: hgfdhk

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أسدلت محكمة التمييز في الكويت الستار على واحدة من أبشع جرائم القتل، المتهم فيها مواطن أقدم على قتل زوجته وألقى بجثتها في بر منطقة السالمي، بعد قيامه بضربها بالعصا على رأسها حتى فارقت الحياة، ثم رماها في مكان النفايات للحيوانات النافقة.

وكانت والدة المجني عليها قد تقدمت ببلاغ بسبب تغيب ابنتها عن زيارتها، وعدم رد الزوج على اتصالاتها المتكررة، وبعد ضبط الزوج المتهم اعترف بارتكابه الجريمة، وفقا لصحيفة القبس.

وترجع الواقعة إلى مطلع شهر مارس عام 2020، حيث تقدمت والدة المجني عليها إلى مخفر شرطة الفردوس ببلاغ شكت فيه تغيب ابنتها منذ أيام، مضيفة أنها اتصلت على زوجها الذي تبين أنه أغلق هاتفه.

وقام رجال المباحث الجنائية بضبط الزوج في منطقة الجهراء فاعترف بارتكابه الجريمة، ودل على مكان إلقاء الجثة حيث تم رفعها وتحريز أداة الجريمة وإحالته إلى النيابة، وتبين أنه من أرباب السوابق ومطلوب بقضايا مالية.