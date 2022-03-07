توفيق عكاشة: بِعت طقم الملاعق بـ20 ألف جنيه

المصدر: البيان

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أكد الإعلامي المصري توفيق عكاشة، أن أحد الأشخاص وهو صاحب شركة سياحة من كفر الشيخ اشترى طقم الشوك والملاعق الذي طرحه عكاشة للبيع من قبل.

وأضاف "اشتراه صاحب شركة سياحة من كفر الشيخ بـ 20 ألف جنيه، واشتراه علشان استشعر إنه مطلوب بيعه" وفقا لموقع مصراوي.

كان أعلن الإعلامي توفيق عكاشة، قد أعلن نيته بيع أحد أطقم تناول الطعام القيّمة من خلال صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وجاء منشور عكاشة كالتالي: "للبيع طقم معلقة وشوكة وسكينة كامل ألباكا ألماني استنلس ستيل طلاء فضة كلاسيك قديم ولم يستعمل نهائي، السعر 20 ألف جنيه للجدية فقط على الخاص ونقبل التفاوض".

وجاءت تعليقات المتابعين: "لاحول ولا قوة إلا بالله ربنا يفك كربك وضيقتك يا دكتور توفيق".. و"لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فك الله كربك وكربنا".. و"انت رجل محترم. خســـرنـــاك. يا باشا".. و"الله يسترك ويفكها على حضرتك وعلينا ويرزقك من حيث لا تحتسب ويفتح لك ولنا أبواب الرزق الحلال.. و"ربنا يفك ضيقه كل محتاج آمين يارب العالمين تحياتي ليك يا دكتور".

ورد عكاشة على التعليقات قائلًا: "عرض البيع بدون هزار، وفيه زميلة طلبت شراءه بالفعل".. "يا فندم أنا صرفت من أجل مصر من 2011 إلى 2013 أكثر من 36 مليون جنيه من حر مالي ثم تم وضع مالي بعد ذلك تحت التحفظ ودي قصة أنا لا أرغب في الحديث فيها.

وأضاف عكاشة في رده على تعليقه على التعليقات: "الآن قاعد في البيت بلا عمل وعارض كمان فرسة عربية للبيع والعملية نايمة خالص بنصف سعرها.. وأزيدك من الشعر بيت والدتي عارضة أرض مساحتها 5 أفدنة للبيع منذ 7 أشهر ولم يأت مشتر الناس تيجي تتفرج وتمشي، وسعرهم أقل من أي سعر في المنطقة، وكمان مزروعين مانجو أكمل حضرتك أن أمي باعت دهب من دهبها علشان تستطيع العيش".

وكان القضاء المصري، قد أيد مؤخراً حبس عكاشة بقضية "متجمد نفقة" قيمتها 180 ألف جنية مصري (نحو 11 ألف دولار).

وقضت محكمة جنح مدينة نصر، حضوريا، بتأييد حبس الإعلامي توفيق عكاشة 3 أشهر في الدعوى المقامة ضده، عن متجمد نفقة قدرها 180 ألف جنيه".

كانت محكمة الجنح أصدرت حكما غيابيا في الدعوى التي تحمل رقم 15673 جنح مدينة نصر لسنة 2021، بمعاقبة توفيق عكاشة بالحبس 3 أشهر في الدعوى المقامة ضده من طليقته عن متجمد نفقة قدرها 180 ألف جنيه.