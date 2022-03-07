مصر .. وزير التعليم يفاجئ طلبة الثانوية العامة بشأن الامتحانات

المصدر: البيان

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كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، حقيقة العودة للنظام القديم للثانوية العامة.

وقال "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "كلمة نظام تعليم جديد تنطبق فقط على ما تم بناءه على رياض أطفال وحتى الصف الرابع الابتدائي لأنه جديد في المناهج وكل شيء".

وأضاف: "المرحلة الثانوية مناهجها لم تتغير لكن الذي تغير منذ 2018 هو أسئلة التقييم بدلا من أسئلة تقيس مهارة واحدة تغيرت إلى أسئلة تقيس مستويات فهم مخرجات التعلم".

وتابع: "التقييم الجديد في الأسئلة وليس له علاقة بطريقة تقيم الامتحانات، لذلك لا يوجد شيء اسمه العودة للنظام القديم".

وأكد: "الأسئلة التي ستأتي في الثانوية العامة مثل التي كان في عام 2018 ولا تغيير في ذلك"، متابعا: "كلمة نظام جديد تعود على فكرة أنه ورقي أم إلكتروني أو سؤال متعدد أو مقالي هذا ليس له علاقة بنظام التعليم".